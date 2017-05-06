banner133

banner128

banner101

06 Mayıs 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Milli Takım, Aladağlar’da

    Avrupa'da 21 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Yürüyüş Kupası'na katılacak Türk Milli Takımı, Aladağ'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp merkezinde hazırlıklarını sürdürüyor.

    06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:15
    Bu haber 83 kez okundu
    Milli Takım, Aladağlar’da
    Foto galeriye git

    Haber; Ceylan Beykoz

    Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurul Üyesi Yürüyüş Branş Koordinatörü Mustafa Akyavaş, Aladağ kampı hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, atletizm yürüyüş branşında milli takım seviyesindeki yıldız, genç ve büyükler kategorilerinden 5'i kadın olmak üzere 17 milli sporcunun burada yüksek irtifa kampı yaptığını söyledi. Avrupa Yürüyüş Kupası'na takım halinde genç kızlar, genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerinde katıldıklarını belirten Akyavaş, buradaki yaş gruplarının bir ya da iki tanesi ile podyumda yer almak istediklerini, şu anki çalışmaların bunu gösterdiğini vurguladı.

    Akyavaş, bireysel şampiyonaların da başlayacağını hatırlatarak, "Temmuz ayı içerisinde Dünya Yıldızlar Şampiyonası var. Daha sonra İtalya'da Avrupa Gençler Şampiyonası olacak. Yine 23 yaş altı grubunda Avrupa Şampiyonası var. Bu yaş grubunda Dünya Yıldızlar Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bireysel madalya beklediğimiz sporcular var." ifadelerini kullandı. Türkiye'de yürüyüş sporuna olan ilginin geçen yıllara oranla arttığına dikkati çeken Akyavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

    "5-10 yıl geriye doğru baktığımızda şu an daha hareketli. Özellikle 2016 sezonunda yürüyüş branşında sporcularımız katıldıkları yarışmalarda çok yüksek düzeyde başarılar elde etti. Bunların başında Dünya Gençler Şampiyonası'nda erkeklerde Salih Korkmaz 10 bin metrede dünya üçüncüsü oldu. Kızlarda Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda Meryem Bekmez, Avrupa şampiyonu, Ayşe Tekdal Avrupa ikincisi, yine Abdülselam İmuk 10 bin metrede Avrupa ikincisi oldu. Bunlar bizim çalışmalarımızın karşılığı. Beklediğimiz başarılardı. İlerleyen süreçte daha iyi olacağını ümit ediyoruz."

    Milli takımın Aladağ kampı 18 Mayıs'ta sona erecek.

    Anahtar Kelimeler: Avrupada, 21, Mayısta, Yapılacak, Avrupa

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU”PASHA KONGRE MERKEZİ”NDEN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Akıllı durak işi akıllıca bir iş
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ARAŞTIRIRSAK HER SORUNU ÇÖZERİZ…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BAĞIŞÇILAR VAKFI TOPLANTISINDAN
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Suat Tosun Suat Tosun ANIT AĞAÇLAR MAHZUN..!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nerede kalmıştık
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ATTIRILMAZ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MİLLİ BEKA SORUNU BİTTİ Mİ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR HEDEF 2019. GÖRECEKMİYİZ ACABA?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Üniversitemizde Çiçekler Açacak!
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Dün Bugün Yarın…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129