Haber: Esra Öztürk

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bugün Bolu'da kampa girecek. Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde 9 Nisan'a kadar sürecek kampta, ağırlık ve kondisyon çalışmaları yapılacak. Bu arada, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 130 kilonun gümüş madalyalı ismi Rıza Kayaalp için Bulgar güreşçi Miroslav Metodiev kampta antrenman partnerliği görevini üstlenecek. Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kamp kadrosunda bulunan 31 sporcu ve kiloları şöyle: 59 kilo: Hammet Rüstem, Mustafa Sağlam, Fatih Üçüncü, Ayhan Karakuş 66 kilo: Atakan Yüksel, Enes Başar, Samet Günal, Ensar Karabacak 71 kilo: İlker Sönmez, Yunus Özel, Fevzi Topçu 75 kilo: Emrah Kuş, Serkan Akkoyun, Furkan Bayrak, Emre Başar 80 kilo: Aslan Atem, Doğan Göktaş, Ali Çelik, Hasan Berk Kılıç 85 kilo: Metehan Başar, Ahmet Yıldırım, Kansu İldem, Şaban Karataş 98 kilo: Cenk İldem, Süleyman Demirci, Doğan Yılmaz, İlker Genel 130 kilo: Rıza Kayaalp, Emin Öztürk, Ali Nail Arslan, Taha Yasin Dündar.