Milli Takım Seçmeleri Bolu’da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 13 yaşında geçirdiği kazanın ardından sağ ayağı diz altından kesilen Mehmet Erdoğan'ın hayallerini, Ampute Milli Futbol Takımı'na seçilerek kupalar kaldırmak süslüyor. İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde, 8 yıl önce park edilmek istenen aracın çarptığı duvarın yıkılması sonucu yaralanan ve sağ ayağı diz altından kesilen Mehmet, hayata küsmeyerek hayallerinin peşinden gitti. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularından Feyyaz Gözüaçık'ın yönlendirmesiyle 14 yaşında çok sevdiği futbola profesyonel olarak başlayan Mehmet, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nda spor hayatına devam ediyor. Milli takımın 7 Eylül'de Bolu'daki seçmelerine davet edilen defans oyuncusu Mehmet, seçmeleri başarıyla geçip milli formayı giymeyi hedefliyor.

"Allah'tan geldiği için hiç üzülmedim"

Mehmet Erdoğan, mahallede asker eğlencesine gittiğini, arkadaşı ile çeşmenin yanında oturdukları esnada kazanın yaşandığını anlatarak, "Askere gidecek abilerden birisi aracını park ederken duvara çarptı. Üzerime duvar yıkıldı. Ayağım taşların arasında kaldı. Orada ben de can havli ile ayağımı çektiğim zaman sinirleri, damarları koparmışım. Sonrasında hastaneye kaldırıldım. Doktorlar 2-3 saat müdahale etti ama kurtaramadılar. Kesmek zorunda kaldılar." diye konuştu. Bu süreçte hiç üzülmediğini vurgulayan Mehmet, "Babamın bir sözü oldu, 'Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince' diye. Allah'tan geldiği için hiç üzülmedim. Olay olduğunda 13 yaşındaydım. Ayağım diz altından kesildi. Protezle yaşıyorum. Hayatımdan memnunum. İnsanlar farkında olmuyor. Ben söylediğim zaman anlıyorlar. Proteze bir alışma süreci vardı, o yüzden ilk başlarda bir zorlanma oldu ama şu anda öyle bir sıkıntım yok." ifadelerini kullandı. Mehmet, Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularından Feyyaz Gözüaçık'ın desteğiyle futbola başladığını ve 7 yıldır futbol oynadığını söyledi.

"Avrupa kupasını, dünya kupasını kaldırmak istiyorum"

Futbol oynarken engelini unuttuğunu dile getiren Mehmet, Galatasaray taraftarı olup, Bülent Korkmaz'ı örnek aldığını ve Cristiano Ronaldo hayranı olduğunu ifade etti. Mehmet, milli takım formasının hayallerini süslediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ampute Milli Futbol Takımımız, Avrupa şampiyonu olduktan sonraki yıl, milli takımın Dünya Kupası hazırlıklarına katılmıştım. Onda nasip olmadı, milli takıma seçilemedim. Bu yıl da 7 Eylül'de Bolu'da kampa katılacağım. İnşallah seçilirim. Ülkem ve Kayseri adına başarılı bir sporcu olurum. Hedefim milli takıma seçilmek, burada başarılar elde etmek. Avrupa kupasını, dünya kupasını kaldırmak istiyorum." Kendisi gibi engelli diğer bireylerden hayata küsmemelerini isteyen Mehmet, "Ben de sokakta bir engelli gördüğüm zaman, 'Takıma katılır mısın?' diye soruyorum. Gelen arkadaşlarımız oluyor. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayata küsecek bir şey yok, sonuçta hayat devam ediyor. Allah beterinden saklasın." ifadelerini kullandı.