Milli Takıma 4 Oyuncu 1 Hoca

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Yıldız Milli Erkek Hentbol Takımı 27 kişilik oyuncu kadrosunda Sebenspor’dan 4 oyuncu yer alacak. Hentbolde başarılarıyla Türkiye’nin gündemine oturan Sebenspor’dan kaleci Samet Can Yıldırım, orta oyun kurucu Doğukan Özdemir, sol oyun kurucu Umut Kunt ve kaleci Baran Yılmaz milli takım kafilesinde yer alacak. Ayrıca temsilcimizin başarılı hocası Gürkan Gümüş te antrenör olarak kafilede yer alacak olan bir diğer isim. Sebenspor daha önce U19 Erkek Hentbol Milli Takım Kamp Kadrosuna da 5 oyuncu vermişti.