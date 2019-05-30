Milli Takıma 6 Sporcu

Haber: Gönül Olutürk

U16 Erkekler Hokey 5s Milli Takım Aday Kadro Hazırlık Kampı 28 Mayıs -3 Haziran 2019 tarihleri arasında Osmaniye’de devam ediyor. Milli Takım Aday Kadro Hazırlık Kampına davet edilen sporcularımız şöyle: Anıl Öztürk, Enes Emre Candan ve Furkan Bursalıoğlu.

Kızlarda 1 Sporcu Daha

Aynı tarihlerde aynı yerde yapılan Kız Milli Takımı kampında ise Bolu Belediyespor’dan Kader Şahan yer alıyor.

A Milli ve U21’de de Varız

A Milli – U21 Erkekler Milli Takım Aday Kadro 3. Hazırlık Kampı 28 Mayıs – 3 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Konya’da Yapılıyor. Bu kategoride de Bolu Belediyespor’dan 2 sporcu yer alıyor. Bu sporcular: Mert Taşkaya ve Samet Aydoğan olarak göze çarpıyor. 2019 Milli Takımlar Faaliyetleri kapsamında Erkek Milli Takımlarımız yoğun bir çalışma takvimi ile Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek. 14-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Plzen Litice kentinde düzenlenecek U21 Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyonası C2’de mücadele edecek U21 Erkek Milli Takımımız ile 28 Temmuz – 3 Ağustos 2019 tarihlerinde Cebelitarık’ta düzenlenecek Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3’te mücadele edecek A Milli Takım kampını 3 Haziran’da tamamlayacak.