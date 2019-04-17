Milli Takıma Sebenspor Damgası

Haber: Gökhan Aksoy

Son olarak Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2.si olan Sebenspor’da oyuncular ve teknik ekip Türkiye Hentbol Federasyonu’nun büyük takdirini kazandı. Antrenör Gürkan Gümüş U17 Milli Takım antrenörü olarak kampa davet edildi. Sebensporlu oyunculardan Kerem Kezen, Kadir Kalkan, Berat Kalafat, İsmail Altunbaş ve Eray Karakoç U19 Milli Takımı’na çağrılırken, ikiz kardeşler Doğukan ve Batuhan Özdemir ise U17 Milli Takımı’na seçildi. Milli takıma davet edilen antrenörümüz ve oyuncularımız 19-26 Nisan tarihlerinde Ankara’da kampa girecek. Ankara’da tamamlanacak olan kampın ardından milli takımlarımız İstanbul’a hazırlık turnuvasına gidecek. Özel turnuvada 4 ülkenin milli takımları mücadele edecek.