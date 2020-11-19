Milli Takımların Arkut Kampı Başladı

Haber: N.Halid Altundal

Türkiye ve Ukrayna Genç Bayan Milli Takımları, Gerede Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezinde kampa girdi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ve İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya ve beraberinde ki heyet kamp yapan Milli Takımları ziyaret etti. Ziyaretler esnasında heyete Arkut Sporcu Eğitim Merkezi Antrenörleri eşlik etti. Kamp yapan Milli Kayakçılar, Arkut Dağından ve yeni yapılan pistlerden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler ve kampların kendileri açısından yüksek verimlilik sağladığını dile getirdiler. Ukrayna Genç Bayan Milli Takım Antrenörü Lada Nesterenkov yaptığı açıklamada; “Türklerin misafirperver olduğunu bizler biliyoruz. Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezi Antrenörleri ve Sporcuları bizleri çok güzel karşıladı. Bizlerle yakinen ilgilenerek bizlere yardımcı oluyorlar. Bizi ziyaret eden Belediye Başkanımıza ve Müdürlerimize teşekkür ediyorum, ziyaretleri bizleri oldukça memnun etti” dedi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezimizde kamp yapan Türkiye ve Ukrayna Genç Bayan Milli Takımlarını ziyaret ettik. Kamp yapan Milli Takımlar Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezini çok beğendiklerini ve kamplarının olumlu geçtiklerini ifade ettiler. Arkut Dağında bulunan pistler için yaptığımız asfalt çalışmaları için Arkut Sporcu Eğitim Merkezi Hocaları, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ve İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya şahsıma ve belediyemize teşekkürlerini ilettiler.