Milli Takımların Gerede Kampı Sürüyor

Haber: Ceylan Beykoz
Türkiye ve Ukrayna Genç Bayan Milli Takımlarının yanı sıra Kayaklı Koşu Erkek Milli Takımı da Gerede Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezinde kampını sürdürüyor. Kamp yapan Milli Kayakçılar, Arkut Pistlerden memnun olduklarını ifade ettiler ve kampların kendileri açısından yüksek verimlilik sağladığını dile getirdiler. Milli Takımlar günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Milliler, özel olarak hazırlanan pistlerde kayaklı koşu antrenmanı yaparak kamplarını sürdürüyor.