Milli Takımların Gerede Kampı Sürüyor

TKF Kayaklı Koşu Erkek Milli Takımı, Türkiye ve Ukrayna Genç Bayan Milli Takımlarının kampı Gerede’de devam ediyor. Erkek Milli Takım ile birlikte Gerede Arkut’ta kamp yapan milli takım sayısı üç oldu.