Milli Takımların Gerede Kampı Sürüyor

TKF Kayaklı Koşu Erkek Milli Takımı, Türkiye ve Ukrayna Genç Bayan Milli Takımlarının kampı Gerede’de devam ediyor. Erkek Milli Takım ile birlikte Gerede Arkut’ta kamp yapan milli takım sayısı üç oldu.

Milli Takımların Gerede Kampı Sürüyor

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye ve Ukrayna Genç Bayan Milli Takımlarının yanı sıra Kayaklı Koşu Erkek Milli Takımı da Gerede Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezinde kampını sürdürüyor. Kamp yapan Milli Kayakçılar, Arkut Pistlerden memnun olduklarını ifade ettiler ve kampların kendileri açısından yüksek verimlilik sağladığını dile getirdiler. Milli Takımlar günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Milliler, özel olarak hazırlanan pistlerde kayaklı koşu antrenmanı yaparak kamplarını sürdürüyor.

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