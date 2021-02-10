Milliler, Bolu'da kampa girecek.

Haber: G. Deniz Bakır

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat Cuma günü toplanacak milliler, başantrenör Semih Soğuksu yönetiminde 26 Şubat Cuma gününe kadar Bolu'da kamp çalışmalarını gerçekleştirecek. Ay-yıldızlıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Ali Murat Acar (Bahçeşehir Koleji), Oğuzhan Göktepe, Samet Yiğitoğlu, Berat Berke Tunç, Elber Mirza Sucu, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Icrypex), Necib Amer Rızvanoğlu (Darüşşafaka Tekfen), İbrahim Ethem Yılmaz (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Eren Deniz, Göktuğ Efe Güçoğlu (Fenerbahçe Beko), Efe Mert Şekeroğlu (Galatasaray), Ege Tan Yıldızoğlu (Mersin BBGSK), Karahan Tuan Efeoğlu, Tolga Kay, Zekeriya Yiğit Tekin, Haktan Yavaş (Nadir Gold İstanbul Basket), Efe Vatan (Orion), Arda Duraklar, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu, Umut Aslan Yıldız (Ö.Gelişim Koleji), Kaan Tunç, Berk Kağan Tiryaki (TED Ankara Kolejliler), Başar Şener, Berke Büyüktuncel, Ege Demir, Cumali Sunay Davarcı (TOFAŞ), İsmet Öztürk (Türk Telekom), Yiğit Hamza Mestoğlu (UCAM Murcia), Efe Tahmaz (Partizan)