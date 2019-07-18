Milliler Bolu’da kampa girecek

Haber: Esra Öztürk

Artistik Jimnastik Erkekler Olimpik Milli Takımı Bolu’da kampa girecek. Daha önceki yıllarda da Bolu’da kamp yapan milliler 21-27 Temmuz tarihleri arasında 9 sporcu, 5 antrenör, 1 kondisyoner, 1 masör ve 1 mentör ile Karacasu beldesinde faaliyet gösteren bir otelde yeniden toplanacak. Milli takım kamp kadrosu ise şu şekilde: Ziya Özgören, Ajiaz Pegan, Yılmaz Göktekin, Ievgenii Kozin, Şenol Türkdoğan, Pavlo Netraba, Erdoğan Kapucu, Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Hamza Şamil Yılmaz, Abdelrahman Magdy Elgamal, Mustafa Arca, Sercan Demir, Şafak Burhan Temur, Roman Dukhopelo, Rıdvan Ekmekçi