Milliler'den müthiş başlangıç

Haber: Aysun Beykoz

Ay-Yıldızlılarımız'ın 2022 Dünya Kupası yolculuğu 3 gollü galibiyetle başladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolun ekol ülkelerinden Hollanda'yı ağırlayan Türkiye, güçlü rakibini 4-2'lik skorla geçti ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılarımızı galibiyete taşıyan golleri 15, 35 (penaltıdan), 81'de Burak Yılmaz ve 46'da Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'te Davy Klaassen ve 76'da Luuk de Jong'tan geldi.

File bekçimiz Uğurcan Çakır, 90+4. dakikada Memphis Depay'ın penaltı atışında gole izin vermedi.

Milli takım kariyerindeki ilk "hat-trick"ine imza atan Burak Yılmaz, 27 gole ulaştı.

Boluspor’dan yetişen ve Fransa takımı Le Havre oynayan, Umut Meraş 90 dakika forma giydi ve maçta bir asistle oynadı.

Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Norveç'e konuk olacak.

İLK YARIDAN ÖNE ÇIKANLAR

2. dakikada soldan topu süren Malen, ceza sahası dışında kaleyi karşısına alarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

Gol: 15. dakikada A Milli Takım öne geçti. Kenan Karaman'ın kendi yarı alanından uzun pasında soldan defansın arkasına sarkan Hakan Çalhanoğlu, topu Burak Yılmaz'a gönderdi. Burak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak De Light'a çarparak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Malen, Delay'ın soldan pasında ceza sahası çizgisi üzerinde şutunu çekti. Uğurcan sağına uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Kenan Karaman'ın pasında ceza sahasına giren Okay Yokuşlu, Malen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

Gol: 35. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz, sert bir şutla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

45. dakikada Berghuis'in sağdan kullandığı kornerde, De Light'ın altı pas önünden kafa şutu sonrası top yan direğe çarpıp, kaleye yöneldi. Okay Yokuşlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla uzaklaştırdı ve gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN ÖNE ÇIKANLAR

Gol: 46. dakikada A Milli Takım farkı 3'e çıkardı. Umut Meraş'ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, uzak mesafeden şutunu çekerken, yerden de seken meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0.

58. dakikada ceza sahasına yakın mesafeden kullanılan serbest vuruşta, Berghuis'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Tete sağdan ceza sahasına girip Wijndal'a pasını çıkardı. Bu oyuncun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak üstten kornere gitti.

63. dakikada Ozan Kabak'ın kendi yarı alanından pasına orta sahadan koşu yapan Ozan Tufan, topu ceza sahası içine kadar sürüp şutunu çekti ancak meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle kornere gitti.

75. dakikada Hollanda farkı 2'ye indirdi. Depay'ın soldan pasında ceza sahası içinde topu şık bir şekilde kontrol eden Klaassen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

76. dakikada Hollanda 2. golü buldu. Depay'ın soldan ortasında Luuk de Jong altı pas içinde topa kafayı vurdu, Uğurcan'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

Gol: 81. dakikada A Milli Takım farkı tekrar 2'ye çıkardı. Burak Yılmaz, kullandığı serbest vuruşta topu şık bir şutla ağlara gönderdi: 4-2.

90+4. dakikada De Ligt, Ozan Kabak'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi. Depay'ın penaltıdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

A Milli Takım, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 64 Taylan Antalyalı), Yusuf Yazıcı (Dk. 64 Caner Erkin), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 78 Enes Ünal), Kenan Karaman (Dk. 78 Kaan Ayhan), Burak Yılmaz (Dk. 90 Deniz Türüç)

Hollanda: Krul, Tete (Dk. 69 Dumfries), De Ligt, Blind (Dk. 82 Gravenberch), Wijndal (Dk. 82 Van Aanholt), De Roon (Dk. 62 Luuk de Jong), Wijnaldum, Frenkie de Jong, Malen (Dk. 69 Klaassen), Berghuis, Depay

Goller: Dk. 15, 35 (Penaltıdan) ve 81 Burak Yılmaz, Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 75 Klaassen, Dk. 76 Luuk de Jong (Hollanda)

Sarı kartlar: Dk. 32 Kenan Karaman, Dk. 36 Ozan Tufan, Dk. 52 Burak Yılmaz, Dk. 72 Umut Meraş, Dk. 90+4 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 50 Wijnaldum (Hollanda)