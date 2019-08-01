Milliler Dünya Şampiyonasına Bolu’da hazırlanıyor

Haber: Esra Öztürk

32 sporcudan oluşan Türkiye Oryantiring Milli Takımı, Bolu’da kampa girerek Norveç’te düzenlenecek olan dünya şampiyonası ve Moldova’da düzenlenecek olan Güney Doğu Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Oryantiring Antrenörü Hilal Duman önderliğinde düzenlenen kampta, Aladağ, Sultan Yaylası gibi bölgelerde antrenman yapan milli takımı, Milli Takım Başantrenörü Musa Erdoğan ve Ahmet Kaçmaz, Oryantiring Kadınlar Antrenörü Emine Öztürk çalıştırıyor.

“Bolu kamp için çok elverişli”

Yaptıkları kampı değerlendiren Milli Takım Başantrenörü Musa Erdoğan, iyi bir dönem geçirdiklerini ve antrenmanların devam ettiğini söyledi. Erdoğan, “Biz buraya milli takımı seçmek için toplandık. Yaklaşık 63 sporcudan 4 kadın kategorisi, 4 erkek kategorisi olmak üzere toplam 8 kategori olmak üzere 32 sporcudan 15 Temmuz – 19 Temmuz arasında seçme uyguladık. Aladağ, Sultan Yaylası, şehir merkezinde sprint yarışı ve 3 bin metre testi ile milli takımımızı belirledik. 32 kişi ile 20 Temmuz’dan itibaren başlayan kampımız 8 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında Bolu’yu seçme nedenimiz, çok fazla harita var. Mevsim itibari ile serin bir yer. Farklı haritalarda antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Aladağ’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yerinde kaldık. Orada antrenman yaptık. Şu anda 8 Ağustos’a kadar antrenmanlarımız devam edecek. Bu arkadaşlarımızdan belli sayıda sporcu Norveç’te düzenlenecek olan Dünya Oryantiring Şampiyonası’na gidecek. Daha sonra da 18 Ağustos’ta, Türkiye’den hareket edip 21 – 26 Ağustos tarihleri arasındaki Moldova’da yapılacak olan Güney Doğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası’na hareket edeceğiz. Oradaki amacımız birincilik. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Bolu’da havanın güzel olması, haritaların bol olması burada gayet iyi bir kamp ortamı sağlıyor. Belediyede sağ olsun bize araç imkanı sağlıyor. Şu anda KYK Yurtlarında konaklıyoruz. Bir hafta daha buradayız. Antrenmanlarımız Aladağ’da devam edecek. Buradaki kamptan sonra yaklaşık 4 sporcu Norveç’e gidecek. Diğerleri bayram arası verecek. Daha sonra bayramın üçüncü günü toplanarak son hazırlıklarımızı yapacağız. Oradan da Moldova’ya gideceğiz” dedi.

“İlk amacımız sporcumuzun finale kalmasını sağlamak”

Son olarak Moldova’daki turnuvaya önem verdiklerini ve orada birincilik için mücadele edeceklerini söyleyen Erdoğan, “Bizim için Oryantiring yeni bir spor. Federasyon bile 2002 yılında kuruldu. Bu spor İskandinav ülkelerinin ana sporu. Onlarla mücadele etmek onların imkanları ile bizim imkanlarımız bir değil. Geçen sene milli takım antrenörümüz, final koştu. Bu bizim için büyük bir başarıydı. Bunu tekrar etmek istiyoruz. Yeni finaller koşup üzerine koyup koyup ilerlemek istiyoruz. Gerçekçi olmak lazım. İlk amacımız sporcumuzun finale kalmasını sağlamak. Moldova’da yapılacak olan finalde daha iddialıyız. Oradaki kadromuz daha geniş. Orada birincilik almak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.