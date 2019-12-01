Millilerin Grubu Belli Oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildi. A Grubu'nda yer alan Milli Takımımız, İtalya, İsviçre ve Galler'le karşılaşacak. Ay Yıldızlılarımız 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile turnuvanın açılış maçını oynayacak. Grubun ikinci ve üçüncü maçları ise Bakü'de olacak. Türkiye'nin EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le oynayacak. Millilerimiz 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile açılış maçına çıkacak. Grubumuzdaki diğer ev sahibi şehir ise Bakü olacak. Eleme grubumuzda liderliği elde eden Fransa ise turnuvada 'ölüm grubu' olarak nitelenebilecek F Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Play-Off A'dan gelecek ülkeyle karşılaşacak.

ROMA'DA BAŞLAYIP LONDRA'DA BİTECEK

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçla başlayacak ve 12 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'ndaki finalle sona erecek. Turnuvaya Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow, Londra, Bakü, Münih, Roma ve St. Petersburg ev sahipliği yapacak. EURO 2020'de 24 ülke, 4'erli 6 grupta mücadele edecek.

İŞTE EURO 2020 GRUPLARI

A GRUBU: Türkiye, İtalya, İsviçre, Galler

B GRUBU: Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya

C GRUBU: Ukrayna, Hollanda, Avusturya, D Galibi

D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, C Galibi

E GRUBU: İspanya, Polonya, İsveç, B Galibi

F GRUBU: Almanya, Fransa, Portekiz, A Galibi

PLAY OFF TAKIMLARI

Path A (İzlanda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya)

Path B (Bosna, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, İrlanda)

Path C (İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail)

Path D (Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus)

MİLLİ TAKIMIMIZIN EURO 2020 MAÇ PROGRAMI

12 Haziran 2020: İtalya - Türkiye (Roma)

17 Haziran 2020: Türkiye - İsviçre (Bakü)

21 Haziran 2020: Türkiye - Galler (Bakü)