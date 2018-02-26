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26 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Mini kızlarda şampiyona sona erdi

    Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası Minikler Voleybol Turnuvasını İnkılap İlköğretim Okulu E takımı şampiyon olarak tamamladı.

    26 Şubat 2018 Pazartesi 12:31
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    Mini kızlarda şampiyona sona erdi
     Haber: Esra Öztürk

    Bolu’da her yıl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası minikler voleybol turnuvası sona erdi. Hafta sonunda Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen mücadeleler sonucunda İnkılap İlköğretim Okulu Spor Kulübü E takımı turnuvayı 1.olarak tamamladı.İnkılap İlköğretim Okulu Spor Kulübü D takımı 2.olurken, 50. Yıl İlköğretim Okul takımı ise 3.oldu. Bolu Belediyespor kulübü ise turnuvayı 4.olarak tamamladı.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gençlik, Hizmetleri, Spor, İl

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