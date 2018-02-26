Haber: Esra Öztürk

Bolu’da her yıl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası minikler voleybol turnuvası sona erdi. Hafta sonunda Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen mücadeleler sonucunda İnkılap İlköğretim Okulu Spor Kulübü E takımı turnuvayı 1.olarak tamamladı.İnkılap İlköğretim Okulu Spor Kulübü D takımı 2.olurken, 50. Yıl İlköğretim Okul takımı ise 3.oldu. Bolu Belediyespor kulübü ise turnuvayı 4.olarak tamamladı.