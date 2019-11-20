Minik Basketçilerimiz İGL’de

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’nin en büyük özel ligi olan İstanbul Gelişim Liginde kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde ilimiz takımı Artı Akademi de yer aldı. Bu sezon 488 takım 10 Bine yakın sporcunun 6 ay boyunca mücadele edeceği ligde yaklaşık 2300 maç oynanacak. Basketbol Federasyonun resmi hakemleri tarafından yönetilecek olan maçlarda İspanyol NBN23 firması maçların canlı istatistiğini tutacak. 23 Kasımda başlayacak olan lig 8 farklı salonda oynanacak. Artı Akademi Ligde Erkekler kategorisinde U12 Mavi Asya ve U13 Kırmızı Grupta mücadele edecek. Takımlarımızın gruplarında şu takımlar yer alıyor:

U12 Erkekler Mavi Asya

1-Artı Akademi Gençlik

2-ASAŞ Basketbol

3-Asya Kartalları A

4-Dev Ataşehir B

5-Üsküdar Basketbol

U13 Erkekler Kırmızı

1-Açı Gençlik

2-Beşiktaş

3-Cedi Osman Basketbol

4-Darüşşafaka

5-Tenis Eskrim Dağcılık

6-Akademi İstanbul

7-Alya Basket A

8-Artı Akademi Gençlik

9-Bahçeşehir Koleji

10-Bursa Yıldızları