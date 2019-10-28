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Minik kalpli sporcularımız Türkiye Şampiyonu

Samsun’da düzenlenen Cimnastlig 1. Hafta Müsabakasında 2. olan Bolu Cimnastik Spor Kulübü erkek takımımız Türkiye Şampiyonu oldu.

Minik kalpli sporcularımız Türkiye Şampiyonu

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu takımı 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde Karabük’te düzenlenen Cimnastlig 2. Hafta müsabakasında Türkiye Şampiyonu oldu. Bireysel sonuçlarda; Sinan CANKURT Türkiye 3.sü, Batuhan Meriç MAMUR ise Türkiye Şampiyonu oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan antrenör M.Caner Güzeltürk, “Erkek ve kız sporcularımızı tebrik ediyoruz. Emeği geçen muhteşem ekibim Enes Saz ve Sude Öztürk antrenörlerimize , yöneticilerimize, sağlık ekibimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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