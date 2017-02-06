Haber: Erdal Tanrıverdi

17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan maçlarda 6 takımın kıyasıya mücadelesi yaklaşık 3 hafta sürdü. Ocak ayında başlayan şampiyonada şampiyon İnkılap İÖO takımı oldu. Mücadelelerde 2.Bolu Belediyespor, 3.ise 50.Yıl İÖO oldu. Mücadeleler sonrasında dereceye giren takımlara ödülleri haftasonunda düzenlenen törenle verildi. Kupa ve madalya töreninde sporcuların mutluluğu gözden kaçmazken İnkılap İÖO takımı ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.