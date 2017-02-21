Haber: Erdal Tanrıverdi

Belediye Başkanımız ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan başarılı sporcuyu makamında ağırlayarak tebrik etti. Türkiye Wushu Federasyonu’nun Antalya’da gerçekleşen ve 2 bin 100 sporcunun katıldığı Türkiye Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Sporcuların Sanda, Qinda ve Taolu kategorilerinde yarıştığı Şampiyona’da Göynük Belediye Spor ve Türkiye Wushu Milli Takım Antrenörü Bolu İl Temsilcisi Tahsin Paça beraberindeki belediyemiz sporcuları Muhammed Ali Işık, Muhammet Talha Çiçek, Tuğçe Demirtaş ve Baran Demirtaş Göynük’ü temsil etti. Sanda kategorisinde Göynüklü sporculardan Minikler branşında 31 kiloda yarışan Baran Demirtaş Türkiye üçüncüsü, Yıldızlar branşında 48 kiloda mücadele eden Tuğçe Demirtaş ise Türkiye sekizincisi oldu. Şampiyonada yarışan diğer sporcular Muhammed Ali Işık 75 kiloda ve Muhammed Talha Çiçek ise 70 kiloda ikinci turda rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti.

GÖYNÜK’ÜN GURURU OLDU

Başarılı sporcuları makamında kabul eden Belediye Başkanımız ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan Göynük’ten Türkiye üçüncüsü çıkmasından gurur duyduklarını söyledi. Kemal Kazan, Göynüklülerin azimli ve çalışkan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye Wushu Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olan ve bizlere bu gururu yaşatan minik sporcumuz Baran’ı ve diğer sporcularımızı tebrik ederim. Sporcularımız çok kısa sürede hazırlanmalarına rağmen takdir edilecek bir başarı elde ettiler. Öğrencilerimize, sporcularımıza her zaman elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bundan sonra da gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çocuklarını spora yönlendiren ve onlara vizyon kazandıran sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyorum. Baran ve diğer çocuklarımız yaşıtlarına örnek oldu. Göynüğümüze bu gururu yaşatan başarıların devamının gelmesini temenni ediyorum”

DAHA FAZLA BAŞARIYA İMZA ATMAK İSTİYOR

Şampiyonada Minikler branşında Türkiye üçüncüsü olan Baran Demirtaş da şampiyonaya çok kısa bir sürede hazırlandığını ifade ederek,“Sayın Belediye Başkanımızın ve antrenörümüzün destekleri için çok teşekkür ederim. Wushu sporuyla da bir yıl önce tanıştım ve çok sevdim. O günden beri bu sporla uğraşıyorum ve Göynük’e ilk başarımı getirdiğim için çok mutluyum. Belediyemizin spor kompleksinde iki haftada günde üç idman yaptık. Bu sürede derslerimi de aksatmadım. Azmettim ve başardım. Herkesin benimle gurur duymasından dolayı çok sevinçliyim. Hedefim dünya çapında ülkemi ve Göynük’ü temsil ederek daha büyük başarılara imza atmak. Şampiyonada mücadele eden arkadaşlarımı, ağabeylerimi ve ablalarımı da tebrik ederim. Herkesin spor yapmasını ya da bir spor dalı ile uğraşmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

“PES ETMEDEN HAZIRLANDILAR”

Öğrencilerinin hepsinin birbirinden azimli olduğunu söyleyen Göynük Belediye Spor ve Türkiye Wushu Milli Takım Antrenörü Bolu İl Temsilcisi Tahsin Paça, “Şampiyonaya kısa bir zamanda hazırlanmalarına rağmen azimlerini yitirmediler ve iki hafta gibi kısa bir sürede her gün saatlerce pes etmeden çalıştılar. Bu yüzden hepsini tek tek tebrik ederim. Baran yavrumuz Wushu’ya ilk başladığından beri çok meraklı ve heyecanlıydı. Sanda kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bize de bu sevinci yaşattığı için teşekkür ederim. Hepsi elinden gelenin en iyisini yaptı. Başarılarının devamının geleceğinden eminim. Çünkü çocuklarımızda o kararlılığı gördüm. Umarım dünya çapında da çocuklarımız ülkemizi temsil eder ve bu sefer dünya birincilerini Göynük’ten çıkarırız” ifadelerini kullandı.