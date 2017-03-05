Haber: Esra Öztürk

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı, Baş Antrenör Murat Yolcu’nun gelmesiyle birlikte istediği hedefe ulaştı. Hafta sonu deplasmanda oynayacağı Tofaş Gelişim maçından alacağı puan ya da puanlarla diğer gruptan eşleşeceği rakibini bekleyecek.

Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı Baş Antrenör Murat Yolcu eşliğinde hazırlıklarına devam ediyor. Bunların yanı sıra sezon boyunca okul ziyaretlerinde bulunan takıma bu sefer minikler ziyarette bulundu. Anasınıfı öğrencileri basketbol takımının antrenmanına izlemek için Karaçayır Spor Salonuna geldiler ve keyifli dakikalar yaşadılar.