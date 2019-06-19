Minikler Müthiş Başladı

Haber: Aysun Beykoz

Sebenspor Minik takımı ilk maçında Tokat’ı 18-15 yendi. Miniklerimiz 2.gün maçında ise Ordu’yu farklı geçerek şampiyonluğa göz koydu: 19-4. Hentbolda alt yapılara önem veren Sebenspor’da Minik takım da Türkiye şampiyonası’nda abilerinin izinden gidiyor. Alt yapı antrenörleri Bekir Özseçer ve Bayram Kaya, “Gerek Sebenspor’a gerekse Türk hentboluna yeni sporcular ahlaklı sporcular kazandırmanın peşinde olduklarını” söylediler

14 İlden 280 Sporcu

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hentbol Federasyonunun ortak çalışmasıyla düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı. Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 14 ilden kızlar ve erkekler olmak üzere 23 takımla 280 minik sporcu katılıyor.