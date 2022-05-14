MKE Ankaragücü:1 Boluspor:2

Beypiliç Boluspor deplasmanda oynadığı kritik maçta, MKE Ankaragücü'nü son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Kritik haftalarda takıma büyük destek veren Tanju Özcan'ın bu başarıdaki rolü çok büyük..