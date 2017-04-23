Haber: Aysun Beykoz

22-26 Mart tarihlerinde Antalya Kemer de yapılan World MMA Dünya Şampiyonası (Karışık Dövüş Sanatları) 33 Ülke 738 sporcunun Kalımı ile gerçekleşmişti. Dünya Şampiyonası’nda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Muhammed Karatov’a Mengen Lezzet dünyası sponsor olmuştu. KARATOV Dünya şampiyonasında 2 kategori de Elite ve Full kategorisinde yarışmış ve Elitte Dünya şampiyonu olmuştu. Şampiyon sporcunun Menajerligini ve köşesinde Antrenörlügünü Mengen’li Muay Thai Milli takım Antrenörü Ertan Akdoğan yapıyor. Dünya şampiyonu Muhammed Karatov ve menajeri Ertan Akdoğan: Dünya şampiyonluğunun ardından bu büyük başarıyı ilçe esnafları ve Lezzet dünyası ile paylaşıp bu şampiyonluğu tüm Mengen Halkına armağan ettiklerini söylediler.