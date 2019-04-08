Moral Motivasyon Kalmadı

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, Boluspor'un fiziksel olarak kendilerinden daha etkili bir takım olduğuna değindi.

Moral Motivasyon Kalmadı

Haber: Esra Öztürk

Özer, "Salı günü içeride bir maç oynamıştık, orada iyi veriler geldi ama korkumuz 3 gün sonra bir maç oynamaktı." ifadesini kullandı. Çok genç bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti: "Üçüncü dakikada gol yedik. Moral motivasyon da kalmadı ama ikinci yarı, maçın 0-0 olduğunu düşünerek daha cesaretli olmamız gerektiğini anlattık. Ellerinden geleni yaptılar. Ligin tamamlanmasına 6 hafta var. Artık bu süreçte çocukların gelişimini tamamlamak için mücadele edeceğiz."

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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