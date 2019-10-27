“Moral ve Motivasyon Oldu”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Osman hoca maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini ve zor bir maç oynadıklarını dile getiren Özköylü, "Maçın zor olacağı maçtan önce oynadığımız rakibe baktığımız zaman çok net belli oluyordu. Çünkü oynadığı 8 maçta hiç mağlup olmamış, sadece 3 gol yemiş, ligin en istikrarlı ve en tempolu oynayan, birbirini çok iyi tanıyan, artık sahada öylesine ezbere bir oyun tarzı belirlemişlerdi. İlk yarı çok iyi başladık 30'uncu dakika 2-0 öne geçene kadar. Her şeyi doğru yaptık. Onları oynatmadık. Önlerini kestik." şeklinde konuştu. İlk 30 dakika rakiplerine çok fazla oynama imkanı vermediklerini de anlatan Özköylü, "Ama 2-0’dan sonra, oyuncuların koruma psikolojisi her zaman oluyor. İster istemez o psikoloji oyuncular üzerinde etken oluyor. Çok büyük bir onur ve karakter mücadelesiydi. Çok önemli bir galibiyet aldık. Ligin tek yenilmeyen takımını yenmeyi başardık. Bu bize nasip oldu. Keçiören takımını da kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynadık. Böyle bir takımı yenmiş olmak bizim için çok moral ve motivasyon kaynağı oldu." ifadesini kullandı.