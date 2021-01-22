Morinari ve Çelen’den  Hacıcaferoğlu’na ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Morinari Watanabe ziyarette; İstanbul’da uluslararası standartlarda bir cimnastik salonuna ihtiyaç duyulduğunu belirtirken İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu’ndan bu salonun yapımı için destek istedi. FIG Başkanı Watanabe, ‘’İstanbul’a yakışır bir salonun yapılması durumunda kent çok büyük şampiyonalara ev sahipliği yapacaktır. Bütün dünya cimnastiği İstanbul’a gelmek istiyor’’ dedi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türk cimnastiğinin son yıllardaki çıkışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya’da görev yaptığı dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan çok büyük bir cimnastik tesisinin yapımının başlamasına öncülük ettiğini vurgulayan Hacıcaferoğlu, İstanbul’daki görevinin başlamasının ardından kentte cimnastik ile ilgili tesis açığını gözlemlediğini ve bu noktada Bakanlığımız ile birlikte gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti. İl Müdürü Hacıcaferoğlu, cimnastiğin sporun temeli olduğunu belirtirken her yerde cimnastik salonunun olması gerektiğini ve tüm sporlara buradan sporcular yetiştirilmesi gerektiğinin bilinciyle çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ziyaretleri dolayısıyla Uluslararası Cimnastik Federasyonu Morinari Watanabe’ye ve Federasyon Başkanımız Suat Çelen’e teşekkür etti.