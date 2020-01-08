Mosquera Uçağa Bindi

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz sezon Panama Futbol Ligi LPF'nin (Liga Panameöa de Fıltbol) en değerli oyuncusu seçilen 25 yaşındaki Kuty lakaplı Orlando Mosquera Türkiye yolunda. 1.90’lık dev kaleci Boluspor’un Antalya kampına katılmak için uçağa bindi. Yıllar sonra Boluspor’da oynayacak olan ilk kaleci olma özelliğine sahipliğini yakalayan kaleci Mosquera Boluspor taraftarlarında şimdiden heyecan yaratmaya başladı. Kaleci Orlando Mosquera bu sezon oynadığı son 6 maçta gol yemeyerek kıtada tüm dikkatleri üzerine çeken isim olmayı başardı.