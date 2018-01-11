Haber: Esra Öztürk

Okul Sporları İl Birinciliği mücadelesinde 17 Temmuz Spor salonunda Bolu Atatürk Anadolu Lisesi ile Bolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldiler. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ilk setin teknik molasına 12 -11 MTAL önde girdi. Teknik moladan sorda da üstünlüğünü sürdüren MTAL skoru 17-14’e getirdi. Farkın açılmasına izin vermeyen ve 4 sayılık seri yakalayan BAAL takımı sette 18-17 öne geçti. BAAL seti 25 – 21 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sete MTAL 4-0 önde başladı. BAAL geriden gelerek 7-6 öne geçti. MTAL toplanarak teknik molaya 12-10 önde girdi. Teknik moladan sonra çekişmeli mücadelenin sürdüğü sette MTAL 17-15 üstünlüğünü korudu. Set boyunca üstünlüğünü koruyan MTAL seti 25-23 kazanarak setlerde durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü setin teknik molasına 12-8 MTAL önde girdi. Teknik moladan sonra rakip karşısında daha iyi oyun sergileyen MTAL 17-10 üstünlüğünü korudu. Seti 25 -19 kazanan MTAL setlerde 3-1 öne geçti. Maçın dördüncü ve son setinde MTAL 6-2 öne geçti. Set boyunca üstünlüğünü bırakmayan MTAL teknik molaya 12-5 önde girdi. MTAL seti 25-15, maçı da 3-1 kazandı.