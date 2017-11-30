Haber: Semih Baykal

Okul Sporları Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği’nde bugün Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan final maçlarıyla devam edildi. Denk bir mücadeleye sahan olan maçın ilk yarısında Gerede Anadolu Lisesi ve Bolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi takımları gol kaydında başarılı olamadı ve takımlar devre arasına 0-0 eşitlikle gitti. Maçın 2.yarısında Bolu MTAL yıldız kaptanı Sevim Biçer’in etkili oyunuyla maçı kazanan taraf oldu. Bolu MTAL 3.dakikada kaptan Sevim ile 1-0 öne geçti. Aynı oyuncu bu golden 4.dakika sonra takımını rahatlatan golü attı. Maçtan 2-0 galip ayrılan Bolu MTAL kural hatası yaşanan ve kalan dakikaları tekrarlanacak olan 1 maçıyla birlikte şampiyonluğa çok yaklaştı.