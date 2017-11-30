Haber: Esra Öztürk

Müthiş bir taraftar atmosferi altında oynanan Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Bolu Atatürk Anadolu Lisesi maçının ilk yarısında 2 takımın da gol çabaları sonuçsuz kaldı ve ilk 15 dakika 0-0 berabere tamamlandı. Maçın 2.yarısında ilk gol 9.dakikada Bolu MTAL’den geldi: 1-0. BAAL beraberlik için yüklenirken Bolu MTAL’in 2.golü BAAL kalecinin hatasıyla geldi. Maçtan 2-0 galip ayrılan Bolu MTAL son maçlar öncesi rakiplerinden Bolu Spor Lisesi’nin de yenilmesiyle şampiyonluğa çok yaklaştı.