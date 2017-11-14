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14 Kasım 2017 Salı
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    • MTAL’dan rahat bir galibiyet

    Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol A İl Birinciliğinde günün son maçında Bolu MTAL, Gerede Esentepe MTAL takımını zorlanmadan 31-11 yendi.

    14 Kasım 2017 Salı 13:07
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    MTAL’dan rahat bir galibiyet

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk golü 1.dakikada Bolu MTAL takımından geldi: 1-0. 5.dakika 4-0 Bolu MTAL üstünlüğü ile geride kaldı. 6.dakikada Gerede Esentepe MTAL takımı ilk golünü attı: 6-1. Gerede Esentepe MTAL 10.dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 6-4. Bu bölümden sonra Bolu MTAL farkı açarak 15.dakikaya 13-5, 20.dakikaya ise 17-5 önde girdi. 5 dakikalık bölümde tek gol olunca Bolu MTAL ilk yarıyı 18-5 önde kapattı. 2.yarıda fark daha da açıldı. 18.dakikada 19 sayılık fark ortaya çıktı: 27-8. 20.dakikayı 28-8 üstünlükle geride bırakan Bolu MTAL maçtan da 31-11 galip ayrılan taraf oldu.

    Anahtar Kelimeler: Okul, Sporları, Genç, Erkekler, Hentbol

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