Haber: Gönül OLUTÜRK

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk golü 1.dakikada Bolu MTAL takımından geldi: 1-0. 5.dakika 4-0 Bolu MTAL üstünlüğü ile geride kaldı. 6.dakikada Gerede Esentepe MTAL takımı ilk golünü attı: 6-1. Gerede Esentepe MTAL 10.dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 6-4. Bu bölümden sonra Bolu MTAL farkı açarak 15.dakikaya 13-5, 20.dakikaya ise 17-5 önde girdi. 5 dakikalık bölümde tek gol olunca Bolu MTAL ilk yarıyı 18-5 önde kapattı. 2.yarıda fark daha da açıldı. 18.dakikada 19 sayılık fark ortaya çıktı: 27-8. 20.dakikayı 28-8 üstünlükle geride bırakan Bolu MTAL maçtan da 31-11 galip ayrılan taraf oldu.