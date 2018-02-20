Haber: BMA

Türkiye Muaythai Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan “Ercan ÖZHAN Büyükler ve Gençler Bay-Bayanlar Türkiye Şampiyonası” 13-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. 1223 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonaya Mengen Belediyespor 5 sporcu ile katıldı. Şampiyonaya katılan sporcularımız 2 çeyrek final, 1 final müsabakası yapma başarısı gösterdi. Başarılı sporcumuz Ceren Yılmaz, 48 kg Alt Gençlerde Türkiye 2. si olarak 2018 yılı Dünya ve Avrupa Şampiyonasına gitmek için 23-25 Mart tarihleri arasında Adana yapılacak olan Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Şampiyona sonrası sporcular, antrenörleri Ertan Akdoğan ile birlikte Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’u makamında ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Bulut ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Spora ve sporcularımıza değer veriyoruz. Türkiye Şampiyonasına katılan sporcularımızı üstün performanslarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum” ifadeleri kullandı.