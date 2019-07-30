Muaythai Gala Maçına Özel Davet

Haber: Aysun Beykoz

Söz konusu profesyonel gala maçlarına ilimiz Belediyespor Muaythai takımı sporcularından 63.5 kg da Aybars BAŞAR,60 kg da Gamze GÜL ve takım antrenörleri Emrah Sarıcaer davet edildi.Ringde boy gösterecek olan sporcularımızın rakipleri dün akşam Tv 8.5 ekranlarında yayınlanan Kings Of Kings Kick Boks gecesinde iyi performans göstererek ringden galip ayrıldılar.

Bolu Belediyespor takım antrenörü Emrah Sarıcaer’in yaptığı açıklamaya göre,ilimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde iki sporcumla beraber temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Bizim içinde önem niteliği taşıyan bu özel gala için gerekli özel antrenmanlarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.Maça çıkacak iki sporcumuz için uzun zamandır teknik kadro ile birlikte yılmadan çalıştık.Hem fizyolojik hem psikolojik olarak sporcularım hazır.Şimdiden sonra birçok daha başarının birbirini takip edeceğini söyleyen Sarıcaer müsabakalarda bayrağımızı,ilimizi ve kulübümüzü temsil edecek tüm sporcularımı tebrik eder,bu başarılara adım atmamızda ve yanımızda olup maddi-manevi desteklerini esirgemeyen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Celal Kasapoğluna,Kuyumcu Sn. Metin Apaydın Bey’e ve değerli sporcu velilerimize çok teşekkür ederim dedi.