Muaythai Milli Takımına davet edildi

HABER:C.Kutay Aykan

Söz konusuMuaythai Milli Takım Seçmelerine Türkiye ve Avrupa dereceleri olan sporcumuz Aybars Başar ve takım antrenörü Emrah Sarıcaer katılacak. Bolu Belediyespor takım antrenörü Emrah Sarıcaer’in basına yaptığı açıklamaya göre ‘’Muaythai branşında ilimizde ilk defa bir sporcunun Milli Takıma davet edildiğini söyleyen Sarıcaer,bu davetin kendisini mutlu etmesiyle beraber çok gurur verici ve önemli olduğunu dile getirdi.Türkiye’nin en iyilerinin kozlarını paylaşacağı bu zorlu seçmelere iyi hazırlandık ve ilimizi,ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.Sporcumun 63.5 kg da kozunu paylaşacağı rakibini iyi tanıyorum ve sporcumla beraber oturup genel maçlarını analiz yaptık,zorlu bir karşılaşma olacak ama sporcuma güveniyorum.Aybars’ın bu seçmedeki performansı ve derecesi değerlendirildiğinde ise ülkemizi Avrupa ya da Dünya Şampiyonalarında temsil edebileceğine karar verilecek. Bu süreçte sporcumuzun ailesine,Belediyespor Kulüp yönetimine ve Bolu Belediye Başkanımız Sn . Tanju Özcan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim’’dedi.