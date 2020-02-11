Muaythaı takımından 2 Türkiye derecesi

Haber: Ceylan Beykoz

Söz konusu şampiyonaya büyük takım 3 sporcusu ve takım antrenörü Emrah Sarıcaer katıldı.Oldukça zorlu maçların oynandığı şampiyonada U-23 Ümit Erkekler 86 kg da Mehmet ÖZDEMİR Türkiye ikincisi ve Elit Büyük Bayanlar 63.5 kg da Gamze GÜL ise Türkiye üçüncüsü olarak milli takım seçmeleri yolunda önemli bir adım attılar. Takım antrenörü Sarıcaer’in yaptığı açıklamaya göre ‘’Bu şampiyonada takım olarak hedeflerinin aslında 3’te 3 olduğunu fakat bir sporcusunun kasığındaki çekmeden dolayı maça devam edememesi kendilerini üzdüğünü dile getirdi.Buna rağmen bu zorlu şampiyonada ilimizi en iyi şekilde sporcularımla beraber temsil ettik.Sonuç olaraktan Türkiye ikinciliğini ve üçüncülüğünü ilimize getirdik.Bu haftadan itibaren ekibiyle beraber çalışmalarına hız katacağını dile getiren Sarıcaer,hedefinin 2 ay sonra yapılacak olan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonasında madalyalar getirerek milli takıma yeni sporcular kazandırmak olduğunu söyledi.Ayrıca bu başarıları almamızda yanımızda olup yardım ve desteklerini esirgemeyen işadamı Sn. Melih Demirci’ye ve sporcu velilerimize çok teşekkür ederim.’’dedi