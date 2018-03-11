Haber: Esra Öztürk

Gebze'de yapılan 18 Mart Çanakkale Zaferi Muaythai Şampiyonasında Bolu’dan 3 sporcu katıldı. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yarışan sporcular 2 altın 1 Bronz madalya kazandılar. Yarışmada derece alan sporcular şu şekilde;

Aybars Başar (+60) Kg Yıldızlar 1.

Eylül Tuana Çındık (35) Kg Yıldızlar 1.

Nisa Su Duman (46) Kg Minikler 2.

Gebze’de kazanılan madalyaların ardından açıklamalarda bulunan Muaythai Antrenörü Emrah Sarıcaer “Katıldığımız müsabakalarda yardım ve desteklerini esirgemeyen Bolu Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Antrenörleri olarak sporcularımı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bolu Muaythai branşında bundan sonra da birçok başarıya imza atacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.