por Toto 1. Ligin 24.haftasında 26 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’da Altınordu – Boluspor takımları İzmir Bornova Stadyumunda karşılaşacak. İzmir’de oynanacak olan mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 24.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;
24 Şubat Cumartesi;
15.30: MKE Ankaragücü – Gaziantepspor: BeinSportMax 1
15.30: BalıkesirsporBaltok – Samsunspor: BeinSportMax 2
25 Şubat Pazar
13.00: Ümraniyespor – Akın Çorap Giresunspor: BeinSportMax 1
13.00: GrandemıcalManisaspor – Eskişehirspor: BeinSportMax 2
15.30: Gazişehir Gaziantep FK – Denizlispor: BeinSportMax 2
15.30: Çaykur Rizespor – Elazığspor: BeinSportMax 1
18.00: Adana Demirspor – İstanbulspor: BeinSportMax 1
26 Şubat Pazartesi
18.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Adanaspor: BeinSportMax 2
18.00: Altınordu – Boluspor: BeinSportMax 1
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