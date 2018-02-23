Haber: Gönül Olutürk

por Toto 1. Ligin 24.haftasında 26 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’da Altınordu – Boluspor takımları İzmir Bornova Stadyumunda karşılaşacak. İzmir’de oynanacak olan mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 24.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

24 Şubat Cumartesi;

15.30: MKE Ankaragücü – Gaziantepspor: BeinSportMax 1

15.30: BalıkesirsporBaltok – Samsunspor: BeinSportMax 2

25 Şubat Pazar

13.00: Ümraniyespor – Akın Çorap Giresunspor: BeinSportMax 1

13.00: GrandemıcalManisaspor – Eskişehirspor: BeinSportMax 2

15.30: Gazişehir Gaziantep FK – Denizlispor: BeinSportMax 2

15.30: Çaykur Rizespor – Elazığspor: BeinSportMax 1

18.00: Adana Demirspor – İstanbulspor: BeinSportMax 1

26 Şubat Pazartesi

18.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Adanaspor: BeinSportMax 2

18.00: Altınordu – Boluspor: BeinSportMax 1