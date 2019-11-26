Haber: Volkan Yılmaz

Maçtan farklı beklentileri olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “İlk yarı Altınordu’nun tüm pas organizasyonlarını bozmak istedik, rahat vermedik. İlk tehlikeli atakları gol oldu. Gol dakikasında Cumali’nin ayağına basıldı ama hakem devam ettirdi. Genel anlamda oyun oynamaya çalışan ama istediği üretkenliği sağlayamayan bir Boluspor vardı sahada. Biz geldikten sonra aldığımız puanlar ortada, oynadığımız oyun çok kaliteli. Altınordu ve bizim gibi kaliteli oyun oynayan iki takımın durumu bizi üzüyor” dedi. Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Özköylü, “Oynayarak ve mücadele ederek kaybettik. Yemememiz gereken golleri yedik. Yukarılarda olmaya layık iki takım sahadaydı bugün” diye konuştu.