Haber: Esra Öztürk

21 ülkeden 56 takımın katıldığı U12 İzmir Cup'taBoluspor U12 Takımıilk kez mücadele etti. Kırmızı beyazlı takım PSV Eindhoven, Odense, Altınordu Kırmızı, Aspire Academy, Stevenage ve İzmirspor’unda yer aldığı F grubunda mücadele etti. Boluspor grubunu 6.sırada tamamladı. AZ AlkmaarTwente’yi normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 5-3 yenerek U12 İzmir Cup’ta şampiyon olan taraf oldu. Boluspor’un oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde;

1. Gün

Altınordu – Boluspor: 1 – 0

Stevenage – Boluspor: 2 – 2

Boluspor – İzmirspor: 0 – 0

Odense – Boluspor: 2 – 1

Aspire Academy – Boluspor: 2 – 0

PSV Eindhoven – Boluspor: 3 – 0

2. Gün

Boluspor – Dinamo Tbilisi: 1 – 0

Boluspor – Anadolu SK: 4 – 0

Dinamo Tbilisi – Boluspor: 2 – 2

Sampdoria – Boluspor: 2 – 1

3. Gün

Boluspor – Altınordu: 0 – 2

SteauaBucuresti – Boluspor: 2 – 0