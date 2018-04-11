Haber: Esra Öztürk
21 ülkeden 56 takımın katıldığı U12 İzmir Cup'taBoluspor U12 Takımıilk kez mücadele etti. Kırmızı beyazlı takım PSV Eindhoven, Odense, Altınordu Kırmızı, Aspire Academy, Stevenage ve İzmirspor’unda yer aldığı F grubunda mücadele etti. Boluspor grubunu 6.sırada tamamladı. AZ AlkmaarTwente’yi normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 5-3 yenerek U12 İzmir Cup’ta şampiyon olan taraf oldu. Boluspor’un oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde;
1. Gün
Altınordu – Boluspor: 1 – 0
Stevenage – Boluspor: 2 – 2
Boluspor – İzmirspor: 0 – 0
Odense – Boluspor: 2 – 1
Aspire Academy – Boluspor: 2 – 0
PSV Eindhoven – Boluspor: 3 – 0
2. Gün
Boluspor – Dinamo Tbilisi: 1 – 0
Boluspor – Anadolu SK: 4 – 0
Dinamo Tbilisi – Boluspor: 2 – 2
Sampdoria – Boluspor: 2 – 1
3. Gün
Boluspor – Altınordu: 0 – 2
SteauaBucuresti – Boluspor: 2 – 0
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