Mücadeleci oyunu skorla süsledik

TFF 1. Lig 3. hafta sahasında Balıkesirspor’u 2-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Ercan Kahyaoğlu, "Bizi gelecek için umutlandıran bir kadro. Mücadeleci oyunu skorla süsledik" dedi.

Mücadeleci oyunu skorla süsledik

Haber: N.Halid Altundal

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ercan Kahyaoğlu, oynadıkları güzel oyunu golle süsleyerek 3 puanı aldıklarını belirtti. Kahyaoğlu, “İlk haftadan beri gol sıkıntımız vardı. Onu da bu gece bir şekilde giderdik diye düşünüyorum. Bizim takımımız, tecrübeli kadronun içinde yeni genç arkadaşların da bulunduğu bir kadro. Bizi gelecek için umutlandıran bir kadro. Mücadeleci oyunu skorla süsledik. Bizim için bir başlangıç oldu. Önümüzdeki süreçte daha iyi neticiler alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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