Haber: N.Halid Altundal

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ercan Kahyaoğlu, oynadıkları güzel oyunu golle süsleyerek 3 puanı aldıklarını belirtti. Kahyaoğlu, “İlk haftadan beri gol sıkıntımız vardı. Onu da bu gece bir şekilde giderdik diye düşünüyorum. Bizim takımımız, tecrübeli kadronun içinde yeni genç arkadaşların da bulunduğu bir kadro. Bizi gelecek için umutlandıran bir kadro. Mücadeleci oyunu skorla süsledik. Bizim için bir başlangıç oldu. Önümüzdeki süreçte daha iyi neticiler alacağımızı düşünüyoruz” dedi.