Haber: Esra Öztürk

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Erzurumspor karşılaşmasında oyuncularının futbolundan ve mücadelelerinden memnun olmadığını belirtti. Necip Çarıkçı "Geçen hafta Adana Demirspor maçında almış olduğumuz 3 puan ve iyi mücadele bizleri bu hafta için çok umutlandırmıştı. Bu maçı almış olsaydık, rakiplerimizin de puan kaybetmesiyle beraber ilk 6 şansı, belki de 1-2 şansı için bize güven sağlayacaktı. Dün sahaya 3 puan için çıktık. Takımımız maç kaybedebilir, berabere de kalabilir. Ümraniye maçından sonra almış olduğumuz mağlubiyet, iyi futbol bizleri memnun etti ama dünkü maçta oynanan futboldan öte olmayan mücadele bizi üzdü. Beraberlik bile bizi sevindirdi ama oynanan futboldan ve mücadeleden memnun değilim" dedi.

“İNŞALLAH İYİ MÜCADELE EDERİZ”

Deplasmanda Altınordu gibi zor bir takımla mücadele edeceklerini belirtenÇarıkçı "Bu hafta Altınordu gibi zor bir takımla maçımız var. Artık bu maçta gerçek Boluspor takımını görmek istiyoruz. Elimizde böyle bir kadro yapısı var. Genç bir kadro var. İnşallah iyi mücadele ederiz ve kazanırız ama önce Boluspor takımına yakışır şekilde mücadeleyi görmeyi istiyorum. Teknik heyetle Erzurumspor maçının tekrarlanmaması yönünde görüşeceğiz. İnşallah 3 puan bizim olur" ifadelerine yer verdi.

“KÖTÜ MÜCADELE EDEMEYİZ”

Play off'a kalmak için dünkü maçı unutacaklarını belirten Necip Çarıkçı, "Boluspor'un ilk 6 şansını kaybetmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Play off'a kalmak için dünkü maçı unutacağız ve bundan sonra ilk 6 hedefi için de teknik heyet ve futbolcularımızla tekrar görüşeceğiz. Maç kaybedebiliriz ama kötü mücadele edemeyiz. Dünkü maçta ben bu mücadeleyi göremedim. Bu konuda da önlem alacağız. İnşallah Erzurumspor maçı herkese bir ders olur" ifadelerini kullandı.

“HAKEMİDE YENMEK ZORUNDAYIZ”

Hakemin vermediği ikinci gole de değinen Çarıkçı, "Her ne kadar ikinci gol, gol de olsa, hakem göremedi. Ama hakem de olsa onu da yenmek zorundayız. Hakemi konuşmak doğru değil. Beni futbol memnun etmedi. Her maçta bu takım böyle oynayamaz ama bizim hakemi de yenmemiz gerekiyor. Bizim niyetimiz gerçek Boluspor sahaya çıksın, maçı kaybedebilir ama önemli olan onuruyla mücadele etsin. Ben bunu istiyorum" dedi.