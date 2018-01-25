Haber: Esra Öztürk

Kıbrıscıkspor, Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Lig Play Off Grubu 1.haftasında Karacasu 2011 ile mücadele etti. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Kıbrıscıkspor 2-1 kazandı. Kıbrıscıkspor’un galibiyet gollerini 45.Dakikada İshak ve 80. Dakikada Emre kaydetti. Karacasu 2011 takımının tek golünü ise 87. Dakikada Emirhan kaydetti. 3 puanını hanesine yazdıran Kıbrıscıkspor 3 puanla 3.sırada alıyor. Karacasu 2011 takımı ise 0 puanla 4.sırada yer alıyor. Kıbrıscıkspor ligin 2.haftasında Bolu Belediyespor ile karşılaşırken, Karacasu 2011 ise Elvan İnşaat Kızıkspor ile karşılaşacak.

Hakemler: Sinan Yılgündüz, Ali Seçilmiş, Fikri Alagözoğlu

Karacasu 2011 ilk 11: ** Alihan, ** Nizam,** Eren, ** Özkan, ** Tolga, ** Emirhan, ** Berk, ** Güray, ** Mesut, ** Yılmaz, ** Erkan

Kıbrıscıkspor ilk 11: ** Mevlüt, ** Furkan, ** Onur Konuk, ** Onur Aytar, ** Sercan, ** Ssmet, ** Emre, ** İshak, ** Serhat, ** Ramazan, ** Samet

Goller: 45. Dk İshak, 80. Dk Emre ( Kıbrıscıkspor), 87. Dk Emirhan ( Karaacasu 2011)