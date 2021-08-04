Mücahid Albayrak, BB Erzurumspor’da

Haber: Okay Özcan

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Samsunspor’da kiralık olarak forma giyen ve bir dönem BB Erzurumspor’un da formasını terleten 30 yaşındaki sol bek Mücahid Albayrak’ı kadrosuna kattı.

Albayrak, geçtiğimiz sezon TFF. 1. Lig’de Samsunspor formasıyla 11 maça çıkarken 2 asitlik katkı sağlamıştı.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor’umuza hoş geldin Mücahid Albayrak" notuyla duyurdu.