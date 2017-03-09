Haber: Aysun Beykoz

Bu önemli gün vesilesiyle birde mesaj yayınlayan İl Müdürü Ertem şunları söyledi: “Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendirmesi ve aile birliğinin en önemli unsuru olması nedeniyle daima özverinin, sevginin kaynağı ve sembolü olmuştur. İlk nefesimizle birlikte yanımızda olan ve yaşamımızın doğumdan ölüme kadar her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.”