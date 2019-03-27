Mudurnu Abantspor finale kaldı

24 Mart 2019 Pazar günü saat 13.30’da Bolu’da gerçekleşen müsabakada Bolu Orman Bölge Müdürlüğünü temsil eden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Mudurnu Abant Spor takımı Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü temsilcisi Ulus Orman Spor ile karşılaştı.

Maça tutuk başlayan Mudurnu Abant Spor takımı gol bulmakta zorlandığı ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarının başlarında da etkili olamayan Mudurnu Abant Spor arka arkaya yediği gollerle 3-0 geriye düştü. Maç böyle bitecek derken adeta küllerinden yeniden doğan Mudurnu Abant Spor, maçın son 10 dakikasında bulduğu gollerle maçı 3-3 berabere bitirmeyi başardı ve turu penaltılara taşıdı. Penaltılarda son atışa kadar beraberlik bozulmazken heyecanda doruk noktasına ulaştı. Zonguldak Ulus Orman Spor oyuncusunun kullandığı son penaltıyı kurtaran Mudurnu Abant Spor kalecisi Adil Döndü bir kez daha kalesinde devleşerek tarih yazdı ve penaltı vuruşunu kurtardı. Turnuvanın güçlü takımlarından Ankara temsilcisi ile yaptığı maçta olduğu gibiyine turnuvanın güçlü takımlarından Zonguldak temsilcisini de penaltılarda yenerek eleyen ve çeyrek finale çıkmaya hak kazanan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü temsilcisi Mudurnu Abant Spor,finaller için ne denli güçlü olduğunu da gösterdi.

Galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü temsilcisi Mudurnu Abant Spor takım oyuncuları ve taraftarlar sahada adeta sevinç yumağı oluşturdu.

Bu sonuçla çeyrek finale kalan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü temsilcisi Mudurnu Abant Spor takımı, Ankara’da gerçekleştirilecek olan final maçları için hazırlıklarına hemen başladı.

Final müsabakalarında temsilcimiz Mudurnu Abant Spora başarılar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 09:58