Haber: Esra ÖZTÜRK

Mudurnu Spor takımı ilk 11: *** Faruk Görgülü, ** Sercan Derin, ** İsmail Oğuz Sağ, ** Turan Karabıyık, ** Yusuf Özdemir, ** Osman İşler, **Oğuzhan Acar, ***Aziz Onurhan Ahraz, *** Alper Akbayır, ** Muhammet Atılgan, *** Sercan Marangoz

Karacasu 2011 takımı ilk 11: * Atakan Şen, * Nizam Bulut, * Kenan Altundağ, ** Tolga Ay, * Özkan Orta, * Ahmet Bulut, ** Şükrü Tan,* Erkan Dülger, * Egemen Bayram, * Burak Bayram, *Yetiş Ergin.

Goller: (dk. 58) Muhsin Karakaya, ( dk. 60) Aziz Onurhan Ahraz, (dk. 63) Alper Akbayır, (dk. 86) Alper Akbayır, ( Mudurnu Spor), (dk. 88) Tolga Ay ( Karacasu 2011)

Bolu 1. Amatör Ligi A. Grubunun 10. Hafta mücadelesinde Mudurnu Spor – Karacasu 2011 mücadelesi yaşandı. Maçın ilk karısı karşılıklı ataklarla geçti. Her iki takımda ilk yarıda gol pozisyonlarından yararlanamayınca maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda biraz daha etkili olan Mudurnu Spor dakika 58’de Muhsin Karakara ile şilk golü Burak durumu 1-0 yapıyor. Farkı iyice açmak isteyen Mudurnu Spor takımı dakika 60’da Aziz Onurhan Ahraz ile farkı ikiye çıkarıyor. Durum 2-0. Çok geçmeden 3 dakika sonra(dakika 63) Alper Akbayır ile farkı üçe çıkaran golü atıyor ve maçta skoru 3-0 yapıyor. Maçta etkili olan Mudurnu takımı dakika 86’da Alper Akbayırın golü ile maçta durumu 4-0 getiriyor. Bu golle Alper kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydediyor. Maçın sonucunu belirleyen gol, dakika 88’de Karacasu 2011 takımından Tolga Ay tarafından geliyor. Maç bu golle 4-1 Mudurnu Spor üstünlüğü ile son buluyor. Bu galibiyetin ardından Mudurnu Spor takımı puanını 20 ye çıkarıyor ve averajla 2. sırada yer alıyor. Karacasu 2011 takımı 12 puan ile 4. sırada kaldı.