banner128

banner101

17 Ocak 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Mudurnu ikinci yarıda fişi çekti

    Bolu 1. Amatör Ligi A. Grubunun 10. Hafta mücadelesinde Mudurnu Spor – Karacasu 2011 mücadelesi yaşandı. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Muhsin, Aziz, ve Alper’in (2) golleriyle 4-1 yendiler.

    17 Ocak 2017 Salı 10:53
    Bu haber 70 kez okundu
    Mudurnu ikinci yarıda fişi çekti

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Mudurnu Spor takımı ilk 11: *** Faruk Görgülü, ** Sercan Derin, ** İsmail Oğuz Sağ, ** Turan Karabıyık, ** Yusuf Özdemir, ** Osman İşler, **Oğuzhan Acar, ***Aziz Onurhan Ahraz, *** Alper Akbayır, ** Muhammet Atılgan, *** Sercan Marangoz

    Karacasu 2011 takımı ilk 11: * Atakan Şen, * Nizam Bulut, * Kenan Altundağ, ** Tolga Ay, * Özkan Orta, * Ahmet Bulut, ** Şükrü Tan,* Erkan Dülger, * Egemen Bayram, * Burak Bayram, *Yetiş Ergin.

    Goller: (dk. 58) Muhsin Karakaya, ( dk. 60) Aziz Onurhan Ahraz, (dk. 63) Alper Akbayır, (dk. 86) Alper Akbayır, ( Mudurnu Spor), (dk. 88) Tolga Ay ( Karacasu 2011)

    Bolu 1. Amatör Ligi A. Grubunun 10. Hafta mücadelesinde Mudurnu Spor – Karacasu 2011 mücadelesi yaşandı. Maçın ilk karısı karşılıklı ataklarla geçti. Her iki takımda ilk yarıda gol pozisyonlarından yararlanamayınca maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda biraz daha etkili olan Mudurnu Spor dakika 58’de Muhsin Karakara ile şilk golü Burak durumu 1-0 yapıyor. Farkı iyice açmak isteyen Mudurnu Spor takımı dakika 60’da Aziz Onurhan Ahraz ile farkı ikiye çıkarıyor. Durum 2-0. Çok geçmeden 3 dakika sonra(dakika 63) Alper Akbayır ile farkı üçe çıkaran golü atıyor ve maçta skoru 3-0 yapıyor. Maçta etkili olan Mudurnu takımı dakika 86’da Alper Akbayırın golü ile maçta durumu 4-0 getiriyor. Bu golle Alper kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydediyor. Maçın sonucunu belirleyen gol, dakika 88’de Karacasu 2011 takımından Tolga Ay tarafından geliyor. Maç bu golle 4-1 Mudurnu Spor üstünlüğü ile son buluyor. Bu galibiyetin ardından Mudurnu Spor takımı puanını 20 ye çıkarıyor ve averajla 2. sırada yer alıyor. Karacasu 2011 takımı 12 puan ile 4. sırada kaldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, 1., Amatör, Ligi, A.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 10 OCAK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ Dokunulmazlık
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Para kimde bilinmezmiş
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nafile çabalar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇSGB”nın Müsteşar Yrd.cılarımızdan… Sn.Doç.Dr.“NACAR”da biz Bolululurla idi…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Anayasa Teklifi
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir ARKADAŞ SEÇİMİMİZ…
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş HEP PALAVRA !
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ……………….CAK ………………….CUK SİYASETİ GÖLGESİNDE
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129