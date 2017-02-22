Haber: BMA

Kick Boks Federasyonu'nun Bolu ve Sakarya Kick Boks İl Temsilcilikleri'nin 2017 yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Ligi' nin Gerede’de yapılan müsabakalarında Mudurnu Kick Boks Takımı’ndan kızlarda 55 kiloda mücadele eden Şeyda Çekin ve 50 kiloda mücadele eden Semanur Adıgüzel gümüş; erkeklerde 57 kiloda mücadele eden Mehmet Öztürk ve 74 kiloda mücadele eden Musa Can Kalın bronz madalya kazanarak Mudurnu’ya önemli bir başarı kazandırdı.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, "Gençlerimizin kazandığı başarılar hepimizi sevindiriyor. Açtığımız Gençlik Merkezi ile birlikte standartları yüksek koşullarda çalışmaya başlayan gençlerimizden ilerleyen dönemlerde Türkiye şampiyonlukları bekliyoruz. Mudurnu'nun ismini duyurmak için çaba gösteren herkese saygı duyuyorum. Gençlerimizi bedenen ve fikren gelişime açık hale getiren ailelerini ve kick boks antrenörümüz Mehmet EFE kardeşimi kutluyorum. Gençlerimize bundan sonraki tüm müsabakalarda başarılar diliyorum ve her zaman yanlarında olduğumu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

50 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Semanur Adıgüzel, " Kazandığım madalyadan dolayı çok mutluyum. Gençlik Merkezi içinde daha rahat çalışabiliyoruz. Fiziki şartlar güzelleştikçe başarılar da artacaktır. İnşallah önümüzdeki aylarda başarılarımızı tekrarlarız. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mudurnu Kick Boks Takımı Antrenörü Mehmet EFE ise, "Gerede'de düzenlenen müsabakalar bizim için Türkiye Şampiyonası'na hazırlık aşamasıydı. Çocuklarımız gayet başarılı sonuçlar aldılar. Çocuklarımıza ve onları spora yönlendiren ailelerine çok teşekkür ediyorum. Fakat asıl teşekkürü bizi her koşulda destekleyen Belediye Başkanımız Mehmet İnegöl hak ediyor. Tüm bu desteklerin ve emeklerin karşılığında Türkiye Şampiyonasından güzel derecelerle döneceğimize inanıyorum. Biz Mudurnu Belediyesi Gençlik Merkezinde tüm genç kardeşlerimiz için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Aileler çocuklarını mutlaka spora yönlendirsinler" ifadelerini kullandı.