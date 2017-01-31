banner128

banner101

31 Ocak 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • MUDURNU KICK BOKS BAŞARIYA DOYMUYOR

    Sakarya'da düzenlenen iller arası müsabakalarda Mudurnu Kick Boks takımı yine başarılı sonuçlara imza attı

    31 Ocak 2017 Salı 10:34
    Bu haber 21 kez okundu
    MUDURNU KICK BOKS BAŞARIYA DOYMUYOR

    Çalışmalarını Mudurnu Belediyesi Gençlik Merkezi ( MUGEM ) bünyesinde sürdüren Mudurnu Kick Boks Takımı müzesine 2 altın 2 bronz madalya daha ekledi.

    Sporcuları ilçeye gelişlerinde karşılayan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl " her zaman destek verdiğimiz kick boks takımımız yine gurur kaynağımız oldu. Kick Boksçularımız için daha önceki yıllara göre imkanlar doğrultusunda Gençlik Merkezi içerisinde standartları yüksek bir çalışma alanı temin ettik. Bu gelen başarılı sonuçlar da ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi gösteriyor. Yavrularımıza, ailelerine ve eğitmenleri Mehmet Efe kardeşime ilçemizin adını duyurdukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

    Sakarya'da gerçekleştirilen müsabakalar sonunda Mudurnu Kick Boks Takımı;

    Sedef Gülcan Kocaata Altın (46 kg )

    Melisa Sude Yüksel Altın (37 kg )

    Ebru Arslan Bronz (60 kg )

    Ömer Ahmet Koloğlu Bronz (69 kg ) madalya kazandılar.

    Anahtar Kelimeler: Sakaryada, Düzenlenen, Iller, Arası, Müsabakalarda

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESELLİ
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hayri Coşkun Gerçeği!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ENGELLİ MECLİSİ KURULDU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Özgünlükleriyle “Markalaşan”lardan” MENGEN”…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Suat Tosun Suat Tosun COP 22 ARDINDAN TRUMP KAYGISI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir HAYIR-EVET
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129