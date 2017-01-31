Çalışmalarını Mudurnu Belediyesi Gençlik Merkezi ( MUGEM ) bünyesinde sürdüren Mudurnu Kick Boks Takımı müzesine 2 altın 2 bronz madalya daha ekledi.

Sporcuları ilçeye gelişlerinde karşılayan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl " her zaman destek verdiğimiz kick boks takımımız yine gurur kaynağımız oldu. Kick Boksçularımız için daha önceki yıllara göre imkanlar doğrultusunda Gençlik Merkezi içerisinde standartları yüksek bir çalışma alanı temin ettik. Bu gelen başarılı sonuçlar da ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi gösteriyor. Yavrularımıza, ailelerine ve eğitmenleri Mehmet Efe kardeşime ilçemizin adını duyurdukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sakarya'da gerçekleştirilen müsabakalar sonunda Mudurnu Kick Boks Takımı;

Sedef Gülcan Kocaata Altın (46 kg )

Melisa Sude Yüksel Altın (37 kg )

Ebru Arslan Bronz (60 kg )

Ömer Ahmet Koloğlu Bronz (69 kg ) madalya kazandılar.