banner133

banner128

banner101

09 Mayıs 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Mudurnu’da Motosiklet şenliği

    Tuna Motosiklet Ana Sponsorluğunda ve Mudurnu Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Tuna Motosiklet Şenliği" Mudurnu Maymuncular Mevkiinde yapıldı.

    09 Mayıs 2017 Salı 15:46
    Bu haber 6 kez okundu
    Mudurnu’da Motosiklet şenliği

    Haber: Esra Öztürk

    Yaklaşık 250 motosiklet tutkununun katıldığı şenlik hem gündüz etkinlikleri hem de akşam gerçekleştirilen kamp etkinlikleri ile katılımcıları mutlu etti. Çeşitli sponsorlar tarafından katılımcılara kask, yarış eldiveni, jersey gibi hediyeler dağıtıldı. Enduro tipi motor eğitimleri tamamlandıktan sonra, çocuk motorları ile şenliğe katılan çocuklara temel motosiklet eğitimleri verildi. Canlı Langırt, Paintball, Voleybol, Badminton, Ayak Tenisi gibi aktivitelerin yanı sıra akşam çadırlarda kalarak kamp kuran katılımcılar dolu dolu iki gün geçirmiş oldular.

    Mudurnu Belediyesi etkinlik alanının düzenlenmesini ve yakacak odun, temiz su, seyyar wc, katılımcıların yeme içme ihtiyaçları için stand kurarak iyi bir ev sahipliği örneği gösterdi.

    Şenliğin organizasyonunu üstlenen Erkin Yeşil " Mudurnu'yu geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz YoldanÇık kampıyla birlikte tanıdık. Mudurnu'nun doğası ve büyük illere olan yakınlığı bizi tekrar bu bölgeye çekti. Yaklaşık 250 katılımcıyla birlikte hem kamp kurduk hem de çok keyifli zamanlar geçirdik. Çocuklar için temel motosiklet eğitimleri verildi. Tekrar Mudurnu'da olmaktan müthiş keyif aldığımızı belirtmek istiyorum. Mudurnu Belediyesi bu süreçte bizlere çok büyük destekler sağladı. Öncelikle Belediye Başkanı Sayın Mehmet İnegöl ve Belediyenin tüm personellerine teşekkürü bir borç bilirim. Önümüzdeki yıllarda bu şenliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

    Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ise "Mudurnu olarak Kültür Turizminin önemli noktalarından biri olma yolunda ciddi mesafe kat ettik. İlçe olarak motor sporları ile ilgili de son yıllarda oldukça rağbet görüyoruz. Belediye olarak elimizden geldiği kadar da bu tarz etkinliklere katkı vermeye çalışıyoruz. İki gün boyunca çok eğlenceli bir grup ağırladık Mudurnu'da. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her yıl kendilerini Mudurnu'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız." dedi.

    Anahtar Kelimeler: Tuna, Motosiklet, Ana, Sponsorluğunda, Mudurnu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “BALON” lu “ETKİNLİKLER”Mevsimi mi?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Milletle Dalga Geçmeyin (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit DENGESİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ 3 Mayıs Türkçüler Günü Dolayısıyla
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Akıllı durak işi akıllıca bir iş
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ARAŞTIRIRSAK HER SORUNU ÇÖZERİZ…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Suat Tosun Suat Tosun ANIT AĞAÇLAR MAHZUN..!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nerede kalmıştık
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR HEDEF 2019. GÖRECEKMİYİZ ACABA?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129