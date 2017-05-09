Haber: Esra Öztürk

Yaklaşık 250 motosiklet tutkununun katıldığı şenlik hem gündüz etkinlikleri hem de akşam gerçekleştirilen kamp etkinlikleri ile katılımcıları mutlu etti. Çeşitli sponsorlar tarafından katılımcılara kask, yarış eldiveni, jersey gibi hediyeler dağıtıldı. Enduro tipi motor eğitimleri tamamlandıktan sonra, çocuk motorları ile şenliğe katılan çocuklara temel motosiklet eğitimleri verildi. Canlı Langırt, Paintball, Voleybol, Badminton, Ayak Tenisi gibi aktivitelerin yanı sıra akşam çadırlarda kalarak kamp kuran katılımcılar dolu dolu iki gün geçirmiş oldular.

Mudurnu Belediyesi etkinlik alanının düzenlenmesini ve yakacak odun, temiz su, seyyar wc, katılımcıların yeme içme ihtiyaçları için stand kurarak iyi bir ev sahipliği örneği gösterdi.

Şenliğin organizasyonunu üstlenen Erkin Yeşil " Mudurnu'yu geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz YoldanÇık kampıyla birlikte tanıdık. Mudurnu'nun doğası ve büyük illere olan yakınlığı bizi tekrar bu bölgeye çekti. Yaklaşık 250 katılımcıyla birlikte hem kamp kurduk hem de çok keyifli zamanlar geçirdik. Çocuklar için temel motosiklet eğitimleri verildi. Tekrar Mudurnu'da olmaktan müthiş keyif aldığımızı belirtmek istiyorum. Mudurnu Belediyesi bu süreçte bizlere çok büyük destekler sağladı. Öncelikle Belediye Başkanı Sayın Mehmet İnegöl ve Belediyenin tüm personellerine teşekkürü bir borç bilirim. Önümüzdeki yıllarda bu şenliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ise "Mudurnu olarak Kültür Turizminin önemli noktalarından biri olma yolunda ciddi mesafe kat ettik. İlçe olarak motor sporları ile ilgili de son yıllarda oldukça rağbet görüyoruz. Belediye olarak elimizden geldiği kadar da bu tarz etkinliklere katkı vermeye çalışıyoruz. İki gün boyunca çok eğlenceli bir grup ağırladık Mudurnu'da. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her yıl kendilerini Mudurnu'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız." dedi.