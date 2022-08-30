Mudurnulu itfaiyeci, Avrupa ve Dünya Şampiyonu oldu



Haber: Uğur Balaban

Babası sayesinde yaylalarda düzenlenen hacet bayramlarındaki karakucak güreşlerine katılarak çocuk yaşta spora adım atan Halit Pınar (39), 10 yaşında Bolu Güreş Eğitim Merkezi'ne girdi.

Burada kendisini daha da geliştirerek sırasıyla Maden Tetkik Arama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası kulüplerine transfer olan Pınar, birçok ulusal ve uluslararası müsabakada derece elde etti. Daha sonra 24 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışmaya başlayan Pınar, güreş tutkusunu burada da sürdürdü.

Belediyenin itfaiye takımıyla 2016 Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları'nda altın madalya kazanan, 2017 ile 2019 yıllarında dünya şampiyonu olan Halit Pınar, en son 22-31 Temmuz'da Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapılan Polis ve İtfaiye Oyunları Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda grekoromen stilde birincilik, serbest stilde ikincilik elde etti.

Pınar, şampiyonanın ardından ailesiyle geldiği baba ocağı Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki salonda gelecek yıl Kanada'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı. Antrenmanlarını Mudurnu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş antrenörü Hasan Sarıoğlu ile yapan Pınar, aynı zamanda tecrübelerini güreşe gönül veren genç sporcularla da paylaşıyor.

Pınar: "Hedefim Kanada'da da birincilik"

Şu anda Pendik İhtisas Spor Kulübü adına yarışan Halit Pınar, AA muhabirine, Çepni köyünde çocukken sürekli güreşle haşır neşir olduğunu, babasının daha 3 yaşındayken kendisini köylerdeki hacet bayramlarına götürmeye başladığını anlattı.

Hollanda'daki şampiyonada final maçından sonra Türk bayrağını göndere çektirdiğinde çok gururlandığını dile getiren Pınar, "Bunun tarifi mümkün değil. Gerçekten gurur verici bir durum. Güçlü rakiplerimiz vardı; Azerbaycan, ABD, Çekya. Bunlarla kıyasıya mücadelelerimiz oldu. Onları yenerek şampiyon olduk. Önümüzdeki yıl Kanada'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na da hazırlanmaya şimdiden başladım. Hedefim Kanada'da da birincilik." dedi.

Pınar, güreşin ata sporu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Gençlerimizin bu spora önem vermelerini istiyorum. Bu güreşleri küçük yaşlarda köylerde kurulan hacet bayramlarında öğrendim. Küçükler ve büyükler güreşerek er meydanlarında güçlerini sarf ediyor. Bu medeni cesaretle geleceğe kendilerini hazırlıyorlar. Elde ettiğim başarıların altında çocukken yayla bayramlarında yaptığım güreşler var."

Halit Pınar'ı hem katıldığı yarışmalar hem de hazırlık süreçlerinde yalnız bırakmayan eşi Nevin Atay Pınar da elde edilen başarılarla gururlandığı kaydetti.