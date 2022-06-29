Muğdat Çelik futbolculuk kariyerine nokta koydu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sezonu tamamlayan Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı.

Muğdat Çelik futbolculuk kariyerine nokta koydu

Haber: Ceylan Beykoz

Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen forvet, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşadı.

Yeşil-siyahlı yönetim Muğdat'la ilgili, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı.

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